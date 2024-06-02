رونالدو يستعين بنجوم ريال مدريد لدعم النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من أن النصر وصل إلى مراحل متقدمة في كل البطولات، إلا أنه لم يفعل ما يكفي للفوز بأي لقب، وهو الظرف الذي لا يجيد «صاروخ ماديرا» التعامل معه على الإطلاق، ونتيجة لذلك، يسعى النجم البرتغالي كريستيانو لتغيير الصورة في الموسم المقبل.

ومن أجل التحضير للفترة المقبلة، تعاقد النصر مع نجم ريال مدريد السابق فرناندو هييرو، ليتولى منصب المدير الرياضي في النادي السعودي، بتوصية من كريستيانو رونالدو.

ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن فكرة رونالدو هي نقل ثقافة فريقه السابق ريال مدريد إلى ناديه الحالي النصر؛ لذا فإنه يسعى إلى إحاطة نفسه بزملائه السابقين في الأراضي العربية.

وأشار التقرير إلى أن النجم البرتغالي يحاول أيضا جلب لاعب ريال مدريد، الإسباني ناتشو فرنانديز، إلى «فارس نجد»، إضافة إلى متوسط ميدان «الميرنغي» السابق، البرازيلي كاسيميرو، الذي يدافع حاليا عن قميص مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة «لن يكون الأمر سهلا على كريستيانو رونالدو، لكنه يعتقد أن طريق ريال مدريد هو الطريق الصحيح للاقتراب من الألقاب مع النصر أو على الأقل تقليص الفارق مع الهلال».

وحسب موقع «سبورت سكيدا» قام كريستيانو رونالدو بمهاتفة ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد الذي حمل كأس دوري أبطال أوروبا الخامسة عشرة في تاريخ النادي الملكي، من أجل تمهيد انتقاله إلى النصر السعودي.

وينتهي عقد ناتشو البالغ من العمر 34 عاما، مع ريال مدريد نهاية الشهر الجاري، ولم يتبين ما إذا كان النادي الملكي سيقدم على تجديد عقده، فيما قد يفكر اللاعب بخوض تجربة جديدة من أجل ترك حمل كأس دوري أبطال أوروبا كآخر ذكرياته الرائعة مع الميرينغي.

واستطاع رونالدو احتلال صدارة هدافي دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 35 هدفا، بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال.

ورغم تألقه اللافت فرديا، لم يتمكن رونالدو من التتويج بأي لقب برفقة أصفر العاصمة، واكتفى فقط بتحقيق كأس الملك سلمان للأندية العربية الصيف الماضي، قبل بداية هذا الموسم، وهي بطولة تنشيطية ولا تعتبر رسمية ومعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتفوق الهلال على النصر هذا الموسم، وسيطر على المشهد المحلي بالحصول على ألقاب الدوري والكأس وكأس السوبر السعودي، وعلى الصعيد القاري، ودع الفريق النصراوي أيضا منافسات بطولة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي على يد فريق العين الإماراتي.