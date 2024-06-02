شكرا لقرائتكم خبر اختتام بطولة النخبة للسهام بجامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة الملك خالد بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسهام أمس، منافسات بطولة النخبة للسهام، التي أقيمت على مدى 3 أيام في استاد المدينة الجامعية بالفرعاء، وذلك لاستعراض المهارات والتنافس بين اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية، كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز رياضة السهام في المملكة.

وشهدت البطولة مشاركة 76 لاعبا ولاعبة يمثلون 26 ناديا من مختلف أنحاء المملكة، وذلك في 9 فئات مختلفة؛ وأدار المنافسات طاقم تحكيمي مكون من 8 حكام محترفين؛ وتنافس المشاركون في البطولة على الفوز بـ24 ميدالية توزعت بين الذهبية والفضية والبرونزية في فئتي القوس الأولمبي والقوس المركب.

وأكد عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد، الدكتور علي القحطاني، أن الجامعة تسعى دائما إلى دعم الأنشطة الرياضية والمساهمة في تطوير المهارات الرياضية للطلاب والطالبات؛ مضيفا «نحن نؤمن بأن الرياضة جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، ونسعى لتوفير بيئة مثالية تجمع بين التميز الأكاديمي والتفوق الرياضي وتهيئ جودة الحياة الجامعية».