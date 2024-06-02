شكرا لقرائتكم خبر هوملز لا ينوي الذهاب إلى الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان اللاعب الدولي الألماني السابق قد اتخذ قرارا بعدم تجديد عقده مع ناديه بوروسيا دورتموند، إذ يسعى صاحب الـ 35 عاما الآن لخوض تحديات جديدة في دوري آخر.
وأظهر هوملز إصراره على مواصلة مسيرته الكروية في أوروبا، وذلك من خلال رفضه عروضًا مالية مغرية من أندية سعودية وأمريكية، والتمسك برغبته في الانتقال إلى ميلان، رغم تلقيه عروضا تضمنت رواتب ضخمة، لكنه رفضها كلها رغبة منه في الاستمرار بالدوريات الأوروبية.
وخاض هوملز 39 مواجهة في مختلف المسابقات مع بوروسيا دورتموند في الموسم الحالي، أحرز خلالها أربعة أهداف، بمجموع دقائق لعب بلغ 2841 دقيقة.
وإجمالا، شارك لاعب بايرن ميونخ الألماني السابق مع دورتموند في 507 مباراة عبر كل المسابقات، وسجل اللاعب 38 هدفا وقدّم 23 تمريرة حاسمة، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.
ماتس هوملز مع دورتموند:
- خاض 39 مواجهة في مختلف المسابقات في الموسم الحالي.
- أحرز خلالها أربعة أهداف، بمجموع دقائق لعب بلغ 2841 دقيقة.
- إجمالا، شارك مع دورتموند في 507 مباراة عبر كل المسابقات.
- سجل اللاعب 38 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر هوملز لا ينوي الذهاب إلى الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.