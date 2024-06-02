هوملز لا ينوي الذهاب إلى الدوري السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت شبكة «سكاي سبورت» الألمانية في تقرير لها أن ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند لا ينوي الذهاب إلى الدوري السعودي أو الأمريكي خلال الفترة الحالية، حيث يستهدف اللاعب للرحيل إلى الدوري الإيطالي والانتقال إلى صفوف ميلان، ليلعب بقميص الأحمر والأسود خلال منافسات الموسم الجديد.

وكان اللاعب الدولي الألماني السابق قد اتخذ قرارا بعدم تجديد عقده مع ناديه بوروسيا دورتموند، إذ يسعى صاحب الـ 35 عاما الآن لخوض تحديات جديدة في دوري آخر.

وأظهر هوملز إصراره على مواصلة مسيرته الكروية في أوروبا، وذلك من خلال رفضه عروضًا مالية مغرية من أندية سعودية وأمريكية، والتمسك برغبته في الانتقال إلى ميلان، رغم تلقيه عروضا تضمنت رواتب ضخمة، لكنه رفضها كلها رغبة منه في الاستمرار بالدوريات الأوروبية.

وخاض هوملز 39 مواجهة في مختلف المسابقات مع بوروسيا دورتموند في الموسم الحالي، أحرز خلالها أربعة أهداف، بمجموع دقائق لعب بلغ 2841 دقيقة.

وإجمالا، شارك لاعب بايرن ميونخ الألماني السابق مع دورتموند في 507 مباراة عبر كل المسابقات، وسجل اللاعب 38 هدفا وقدّم 23 تمريرة حاسمة، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

ماتس هوملز مع دورتموند: