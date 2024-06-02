ثلاثية الهلال تهدي البرازيلي نيمار الألقاب دون مجهود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد نيمار واحدا من أساطير الكرة البرازيلية، وأحد النجوم الذين لا يشق عنهم غبار في المهارات الفردية بتاريخ كرة القدم، تخطى الأسطورة بيليه في صدارة هدافي منتخب بلاده، ولكنه أيضا عانى من إصابات عديدة أثرت على مسيرته الكروية بشكل كبير.

ومع انتقاله إلى الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من باريس سان جيرمان بعقد لمدة موسم ونصف الموسم، مقابل 90 مليون يورو، كان نيمار يعاني من إصابة بسيطة، وخاض تدريبات تأهيلية قبل المشاركة في المباريات، ولعب نيمار 5 مباريات مع الهلال، بواقع 3 لقاءات في دوري روشن السعودي، صنع خلالها 3 تمريرات حاسمة، كما سجل هدفا في مباراتين بدوري أبطال آسيا، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والكاحل، أثناء مشاركته مع مباراة البرازيل وأوروجواي، ضمن تصفيات كأس العالم، ليتأكد انتهاء موسمه مبكرا.

وبالنظر إلى سجل إنجازاته، فإن نيمار توج بالعديد من الألقاب خلال مسيرته الكروية، إلا أن هناك ألقابا لم يبذل فيها النجم البرازيلي مجهودا كبيرا ليسهم في تحقيقها مع فريقه.

كأس فرنسا

وتوج نيمار مع باريس سان جيرمان بـ13 بطولة، ولكن يمكن القول إن كأس فرنسا، هي أكثر البطولات التي شهدت مشاركات قليلة للمهاري البرازيلي، ورغم ذلك، فقد فاز بثلاثة ألقاب خلال مواسم 2018 و2020 و2021.

وتوج نيمار مع باريس سان جيرمان بلقب كأس الرابطة الفرنسية لعامي 2018 و2020، إلا أن النسخة الأولى شهدت مشاركة البرازيلي في مباراتين فقط من أصل أربعة، حيث سجل هدفا واحدا في البطولة، في شباك أميان، فيما غاب عن النهائي لإصابته في مشط القدم.

وفي نسخة 2020، غاب نيمار فقط عن مباراة دور الـ16، فيما شارك مع باريس في اللقاءات الثلاثة التالية، من ربع النهائي، إلا المباراة النهائية، وسجل هدفا وصنع تمريرتين حاسمتين.

دوري روشن

وبعد انتقاله إلى الهلال لم يحتج نيمار لأكثر من 206 دقائق، ليشارك في إنجاز الزعيم التاريخي، بتحقيق الدوري الذهبي، للمرة الثانية في تاريخ النادي بعد موسم 2010-2011.

نيمار شارك في 3 مباريات فقط، في الجولات (6-7-8)، وصنع تمريرتين حاسمتين في 26 دقيقة شارك فيها أمام الرياض، وواحدة أمام الشباب، قبل أن يتعرض لإصابة الصليبي والغضروف.

ومنذ ذلك الوقت، اكتفى النجم البرازيلي المثير للجدل بمشاهدة الهلال يحصد كأس السوبر السعودي، ثم دوري روشن السعودي، وأخيرا حمل كأس خادم الحرمين الشريفين، وجميعها جاءت أمام النصر ونجمه الأسطوري كريستيانو رونالدو، ما يعني أنه لم يلعب معظم مباريات فريقه تقريبا في الموسم الحالي، لكنه مع ذلك كان حاضرا معه في منصات التتويج، في مفارقة عجيبة للنجم البرازيلي، على العكس تماما مما حدث لقائد «العالمي»، الذي تألق بشكل لافت مع فريقه، لكنه لم يظفر معه بأي لقب رسمي.

عودته المرتقبة

نيمار جونيور اعتاد المشهد، وكان حاضرا في كثير من الأحيان على المدرجات، قبل أن يرفع حصيلته من الألقاب مع الهلاليين مرتديا الملابس الأنيقة، وسط غموض كبير يسيطر على موعد عودته المرتقبة، خاصة أن معلومات سابقة تحدثت عن عدم لحاقه بالفترة التحضيرية المنتظرة مع الهلال.

ألقاب حققها نيمار بأقل مجهود: