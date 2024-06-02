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الامارات | فينيسيوس يتقدم في سباق جائزة الكرة الذهبية

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع فينيسيوس جونيور مهاجم نفسه في إطار منافسة قوية على الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وأضاف لخزانته المزيد من الألقاب بعد تسجيله في نهائي آخر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس السبت.

وأحرز البرازيلي الهدف الثاني لريال مدريد أمام بروسيا دورتموند قرب النهاية على ملعب ويمبلي ليضمن الفوز 2-صفر لفريقه الذي احرز لقب البطولة للمرة 15 ليعزز رقمه القياسي في التتويج الأوروبي، وليتوج فينيسيوس (23 عاما) مسيرته في موسم آخر رائع له.

وقال ريو فرديناند مدافع منتخب إنجلترا السابق أثناء عمله كمحلل تلفزيوني خلال احتفال فينيسيوس بهدفه "الكرة الذهبية. لقد فاز فينسيوس للتو بالكرة الذهبية".

وأضاف "وضع الكرة الذهبية في حقيبته الآن. يا للعجب. في أهم لحظات هذا الموسم، يعبر فينيسيوس عن نفسه".

وبعدما توج موسمه الرائع من قبل بتسجيل هدف فوز ريال مدريد باللقب الأوروبي للمرة 14 على حساب في باريس قبل عامين، اختتم فينيسيوس هذا الموسم بتسجيل ستة أهداف في دوري أبطال أوروبا و15 في الذي حصده فريق المدرب كارلو أنشيلوتي أيضا.

وسجل فينيسيوس 24 هدفا في جميع المسابقات ما يعني أن هذا الموسم هو الأفضل تهديفيا للاعب البرازيلي منذ انضمامه من فلامنجو عام 2018.

وخلال هذه الفترة، فاز بثلاثة ألقاب للدوري الإسباني ولقبين لدوري أبطال أوروبا ولقب لكأس إسبانيا ولقبين لكأس العالم للأندية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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