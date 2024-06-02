الأهلى يكرم فريق اليد بعد التتويج بـ الرباعية

ياسر رشاد - القاهرة - حرص مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ظهر اليوم على تكريم الفريق الأول لكرة اليد «رجال» والجهاز الفني والإداري والطبي؛ تقديرا لما تحقق من نجاحات خلال الموسم المنقضي، بعد الفوز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي، والتتويج بالدوري والتأهل إلى كأس العالم للأندية سوبر جلوب.

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وأعرب الكابتن محمود الخطيب، عن تقدير مجلس الإدارة لما قدمه الفريق على مدار موسم كامل، نجح خلاله الجميع في تشريف النادي محليًا وقاريًا، والحصول على ٤ بطولات مهمة عن جدارة واستحقاق.

وأشار إلى أن الأهم من حصد البطولات، هو تقديم كل ما يمكن في الملعب، وأنه على الصعيد الشخصي لم يتقبل خسارة الفريق لبطولتي كأس مصر وكأس الكؤوس الإفريقية خلال الموسم الأخير، انطلاقا من أهمية الاستفادة من الأخطاء والمنافسة بقوة للفوز بكل البطولات.

وأضاف الكابتن الخطيب أن المسئولية سوف تكون كبيرة على الجميع في الموسم المقبل، وهو ما يستوجب مضاعفة الجهد والتركيز لكتابة التاريخ وتحقيق تطلعات مجلس الإدارة وجماهير الأهلي صاحبة الفضل في كل الإنجازات.

وفي ختام جلسته مع الفريق شدد على ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين وتحليهم بشخصية النادي، وأكد على استمرار الدعم والمساندة للمنافسة على كل الألقاب.