برشلونة يبحث عن التعاقد نجم اليونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن التعاقد مع نجوم مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأوضحت تقارير صحفية برتغالية، أن برشلونة يرغب في التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد برونو فرنانديز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة ترغب في إتمام تعاقده مع فرنانديز، وذلك من خلال المدير الرياضي ديكو.

ومن المنتظر أن يشارك برونو فرنانديز في بطولة يورو 2024، بعد الاهتمام الكبير من بايرن ميونخ لحسم الصفقة.

الجدير بالذكر أن برشلونة الإسباني تعاقد مع المدرب الألماني هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق.