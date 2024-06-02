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برشلونة وبايرن ميونخ يتنافسان على ضم برونو فرنانديز

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ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الثنائي الإسباني وبايرن ميونخ الألماني التعاقد مع برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك اهتمام كبير من قبل بايرن ميونخ وبرشلونة بالتعاقد مع برونو، بعد الأنباء التي ترددت حول رغبة اللاعب في الرحيل عن الشياطين الحمر.
وأوضحت أن مشاركة بايرن ميونخ وبرشلونة في من المحتمل أن تجعل برونو فرنانديز يضغط على مانشستر يونايتد للرحيل.
وأشارت إلى أن اللاعب فكر في الرحيل عن اليونايتد، بعد عدم تأهل الشياطين الحمر للأبطال، والاكتفاء بالمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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