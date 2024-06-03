شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم الزمالك 27 - 25 ويتوج بلقب كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق رجال كرة اليد بنادى سبورتنج بلقب كأس مصر للمرة الثانية فى تاريخه بالفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 27/25 فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2023/2024.

انتهى الشوط الأول بتفوق سبورتنج بنتيجة 16/14، قبل أن يستمر التفوق فى الشوط الثانى وسط النجاح فى إختراقات دفاعات الفريق الأبيض.

تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على البنك الأهلى بنتيجة 28/20 ، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على سموحة30/27 .

ونجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فى الاحتفاظ بلقب دورى محترفى اليد هذا الموسم والوصول إلى اللقب الخامس والعشرين فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27/21 فى نسخة 2023/224.

وشهد أول لقاء فى بلاى أوف النهائى للموسم الحالى فوز الأهلى بنتيجة 26/25 قبل أن ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز باللقاء الثانى بنتيجة 29/25 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وعقب تتويج الأهلى بدورى موسم 2023/2024، تم الإعلان عن وصول الأهلى للقب الخامس والعشرين فى تاريخه.

وكشف مصدر مسئول بلجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أن نادى الأهلى يمتلك 24 بطولة دورى على مستوى الرجال فى سجلات الاتحاد، إلا أن موسم 87/88 حصل عليه فريق بورسعيد على مستوى الرجال، بينما توج الأهلى به بفريق المرتبط.