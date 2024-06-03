شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يلغى الفترة المسائية للاختبارات ابتداء من غد الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المشرفة على اختبارات قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، إلغاء الفترة المسائية للاختبارات بداية من غد الاثنين الموافق 3 يونيو نظرا لارتباط أعضاء اللجنة بعقد الاختبارات خارج محافظة الإسماعيلية وفقا للمواعيد التي أعلنت سابقا.

وتقام الاختبارات بداية من مواليد 2005 حتى مواليد 2017، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، عدا يوم الجمعة.

من جانب آخر، قرر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، خوض عدد من المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولى الحالية، التى يخوض فيها منتخب مصر مباراتى بوركينا فاسو وغينيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.



ويبحث الجهاز الفنى عن مباريات ودية من أجل تجهيز اللاعبين فنيا لمباريات الفريق بعد التوقف الذى يأمل خلالها إيهاب جلال فى تجميع النقاط والابتعاد عن مناطق الهبوط.



يبدأ فريق الدراويش بقيادة إيهاب جلال اليوم، الأحد، فترة إعداد مصغرة، يسعى من خلالها المدرب لتجهيز كل اللاعبين بدنياً وفنياً استعداداً لاستكمال مشوار الدورى والكأس، والتى يبدأ الفريق بمواجهة إنبى 17 يونيو الجاري.



ويستعد الإسماعيلى لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.