شكرا لقرائتكم خبر عن أبو قير للأسمدة يفجر مفاجأة ويقصى الاتحاد السكندرى من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر أبو قير للأسمدة مفاجأة من العيار الثقيل بعدما نجح في إقصاء الاتحاد السكندرى من كأس مصر بالفوز 4 – 3 بركلات الترجيح في دور الـ32 للبطولة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية.

بتلك النتيجة يصبح أبو قير للأسمدة ثانى الأندية من القسم الثانى الذى ينجح في العبور لدور الـ16 لكاس مصر ، بعد الترسانة الذى حقق الفوز على المقاولون العرب بهدف مقابل للاشئ في وقت سابق .

جاء تشكيل الإتحاد السكندرى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : عمر صلاح

خط الدفاع : سيف تقا – إسلام أبو سليمة – كريم الديب – خالد الغندور – هشام صلاح

خط الوسط : مورو ساليفو – عمر الوحش – عبد الغنى محمد – محمود سطوحى

خط الهجوم : بواتينج

الإحتياطى : - عمرو خليل – أحمد غنيم – محمود شبانه – هانى الطامى – مازن اشرف – احمد عيد – اوبامى – عمرو صالح – رجب عمران .