شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نتفاوض مع محامى بوطيب وهناك تحرك رسمى ضد المتجاوزين في حق النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، أن مجلس الزمالك يسير فى كل الملفات بشكل موازٍ سواء صفقات أو وقف قيد أو تجديد عقود.



وقال أحمد سالم فى مداخلة مع محمد أبو العلا فى برنامج "زملكاوى": إيقاف القيد بسبب خالد بوطيب وجار التواصل مع محامى خالد بوطيب وبدأنا مفاوضات ولكن هناك وقت أمام نادي الزمالك لحل هذا الملف وإن شاء الله نتوصل لاتفاق لحل هذه الأزمة ويتم فتح القيد".



وأضاف المتحدث الرسمى لنادى الزمالك: "مجلس الزمالك يسير فى كل الملفات بشكل موازى سواء صفقات أو وقف قيد أو تجديد عقود".



وتابع: "مش معنى أنى عندى وقف قيد يبقى مش هعمل صفقات أو أجدد عقود اللاعبين كل ده اجتهادات فقط من البعض، ولكن نسير فى كل ملف بشكل جيد، وقادرين على حل كل الأزمات".



وأضاف: "لا يوجد أى خلافات مع البرتغالى جوزيه جوميز، والراجل مبسطوط داخل النادى وتحس أنه زملكاوى وكل أموره ماشية بشكل جيد، ولكن كل الأندية لديها أزمات مالية بسبب العملة".



وأوضح: "سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أى شخص يتجاوز فى حق الزمالك أو نجوم الزمالك، ومن يفعل ذلك يبحث عن الشهرة، وأطالب هذه القنوات منع مثل هذه الأشخاص لعدم مقاطعة جماهير الزمالك لهذه القنوات، وسيكون هناك تحرك رسمى فى القريب العاجل".



وتابع: "خلال فصل الصيف سيتم الإعلان عن أخبار سعيدة عن فرع الزمالك فى أكتوبر، وخلال أسابيع سيتم الكشف عن التطورات الجديدة".