شكرا لقرائتكم خبر عن بدر حامد وجوميز يلقيان محاضرات لمدربي براعم الزمالك للنهوض بقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إقامة محاضرات فنية لمدربي القطاعات "الناشئين _ البراعم" خلال الأيام المقبلة، وفقاً للاستراتيجية الموضوعة للنهوض بالمدربين لمواكبة التطورات الحديثة في علم التدريب في هذه المراحل العمرية.

وأكد بدر حامد أن المحاضرات الخاصة بمدربين القطاعات سيليقها هو و البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول، وفقاً للتنسيق بينهما في العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة ومن ضمنها هذا الأمر لما يتمتع به من خبرات كبيرة.

وأضاف رئيس قطاعات الناشئين أن المحاضرات ستكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين، على أن يتم تكرار هذا الأمر بشكل دوري شهرياً وفقاً للخطة الموضوعة.

وأشار بدر حامد إلى أنه سيتم دعوة خبراء أجانب متخصصين من أندية عالمية لإلقاء محاضرات فنية لتطوير مدربي قطاع الناشئين والبراعم لمواكبة تطورات التدريب الحديثة في هذه المراحل العمرية .

وفي سياق آخر أكد بدر حامد أنه يقوم خلال الفترة الحالية بإنهاء تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لفرق قطاع الناشئين والبراعم، على أن يتم الإعلان عنها خلال أيام عبر المنصات الرسمية للنادي.

وفيما يخص الاختبارات الخاصة بالناشئين والبراعم أشار بدر حامد إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال الفترة الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من الترتيبات الخاصة بها عبر المنصات الرسمية للنادي أيضاً.

وكشف رئيس قطاعات الناشئين تصريحاته عن إقامة اختبارات خاصة بالكرة النسائية داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بداية من مواليد 2009 حتى 2013، بعدما أصبح هذا الأمر أحد المتطلبات الرئيسية للحصول على رخصة الأندية المحترفة من قبل الاتحادين المصري والأفريقي لكرة القدم، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن المواعيد عبر منصات النادي الرسمية.