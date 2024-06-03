شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر تدريباته الجماعية اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو فى العاشرة من مساء الخميس المقبل، فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

انضم محمد صلاح قائد منتخب مصر نجم ليفربول الإنجليزي، أمس السبت، لمعسكر المنتخب الوطنى الأول، استعدادا لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وانتظم 26 لاعبا فى معسكر منتخب مصر وهم: محمد الشناوى ومصطفى شوبير، ومحمد عواد ومهدى سليمان ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هانى وأكرم توفيق ومحمد حمدى واحمد فتوح ومروان عطية وحمدى فتحى واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفى فتحى ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد الشامى وأحمد أمين أوفا، محمد شريف ومحمد صلاح.

وشهد معسكر منتخب مصر انضمام 24 لاعبا الثلاثاء الماضي، بينما شهد المران التالى الأربعاء خضوع أحمد فتوح لبرنامج تأهيلي، ومشاركة محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، وكذلك انضمام صلاح اليوم، ضمن الاستعداد لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو المقبل فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



صلاح



صورة جماعية للمنتخب



محمد عبد المنعم