الامارات | علي مبخوت.. أرقام تاريخية تتوقف دون سابق إنذار مع الجزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الجزيرة عن رحيل نجمه الأول علي مبخوت، في مفاجأة مدوية، ليصبح الهداف التاريخي للنادي وكرة الإمارات لاعباً حراً في فترة الانتقالات الصيفية.

وتوقفت مسيرة من الأرقام التاريخية التي حققها مبخوت طوال مسيرته مع «فخر أبوظبي» من دون سابق إنذار، بعدما كانت التوقعات تشير إلى أن اللاعب، البالغ من العمر 33 عاماً، سيواصل مسيرته مع النادي الذي نشأ وترعرع فيه حتى اعتزاله كرة القدم، ليكرر ما فعله الأسطورة إسماعيل مطر مع نادي الوحدة، قبل أن يعلن انتهاء مسيرته مع كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن ثلاثة أندية تسعى للتعاقد مع أفضل هداف في تاريخ الدوري الإمارات، وفي تاريخ المنتخب الوطني، إذ اقترب مبخوت بشدة من الانضمام إلى فريق منافس على الألقاب من العيار الثقيل.

ويعد رحيل الهداف التاريخي للكرة الإماراتية عبر العصور، سواء على مستوى بطولة الدوري أو مع منتخب الإمارات، حدثاً لن ينساه عشاق «فخر أبوظبي»، خصوصاً أن أبرز إنجازات النادي عبر تاريخه كان في وجوده، إذ حقق الجزيرة لقب كأس الاتحاد في موسم 2006-2007، ولقب بطولة الأندية الخليجية 2007، قبل أن يبدأ حقبته الأفضل بوجود علي مبخوت منذ 2009 وإلى 2024، حقق خلالها الفريق سبعة ألقاب، وشارك في كأس العالم للأندية مرتين.

وحقق علي مبخوت أرقاماً تاريخية لن ينساها جمهور نادي الجزيرة، إذ شارك للمرة الأولى مع الفريق الأول، في موسم 2008-2009، وأسهم في فوزه ببطولة دوري المحترفين في ثلاثة مواسم 2010-2011 و2016-2017 و2020-2021، كما حصل مع «فخر أبوظبي» على لقب كأس رئيس الدولة في ثلاثة مواسم: 2010-2011 و2011-2012 و2015-2016، وكأس المحترفين في موسم 2009-2010، وكأس السوبر للمحترفين في 2021-2022.

وينفرد مبخوت بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الإماراتي، بتسجيله 85 هدفاً في 114 مباراة دولية، كما يتصدر الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي، بتسجيله 218 هدفاً في 298 مباراة مع الجزيرة.

وعلى الصعيد الدولي، أسهم مبخوت في فوز المنتخب الإماراتي (تحت 23 سنة) ببطولة دول مجلس التعاون الخليجي الأولمبية عام 2010، والميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية خلال العام نفسه، كما أسهم في تتويج منتخب الإمارات بكأس الخليج عام 2013، وبرونزية كأس آسيا في أستراليا 2015.

وعلى المستوى الفردي، نال لقب هداف الدوري في موسمي 2016-2017 و2020-2021، ولقب هداف كأس الخليج في عامي 2014 و2019، وهداف كأس آسيا 2015، وتم اختياره ضمن التشكيلة المثالية لبطولة كأس آسيا، في نسختي 2015 و2019.

. شارك علي مبخوت للمرة الأولى مع الفريق الأول للجزيرة في موسم 2008 - 2009.

. ينفرد مبخوت بصدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب الإماراتي بـ85 هدفاً في 114 مباراة دولية.

. 218 هدفاً سجلها علي مبخوت في 298 مباراة مع الجزيرة.