يورو 2024: النسخة التاسعة غزال الشمال يفجرون كبرى المفاجات

ياسر رشاد - القاهرة - يعد فوز منتخب الدانمارك بلقب يورو ١٩٩٢ هو اكبر المفاجأت في تاريخ بطولة كأس اوربا . ففي يونيو عام 1992 وقبل أنطلاق بطولة كأس الأمم الأوربية بساعات قليلة تلقى منتخب الدانمارك دعوة من الأتحاد الأوربي لكرة القدم للاشتراك في بطولة كأس الأمم الأوربية بالسويد بدلا من منتخب يوغوسلافيا الذي تم أستبعاده وعلى الفور قرر مديره الفني ريتشارد موللر نيلسن تغيير خططه للصيف والتي كان ينوي خلالها تغيير ديكورات مطبخ منزله ( كما صرح عقب البطولة ) وقام بتجميع لاعبي فريقه على وجه السرعة من أجل المشاركة في العرس الأوربي وهو لا يعلم أنه في طريقه لتحقيق أكبر أنجاز للكرة الدانماركية في تاريخها وواحدة من أكبر المفاجأت في تاريخ الكرة الأوربية والعالمية .

قبل الأنطلاق الى السويد مباشرة أعتذر كابتن ومهاجم الفريق مايكل لاودروب عن عدم المشاركة مع منتخب الدانمارك ليبدأ أحفاد الفايكنج مشوارهم في البطولة بتعادل سلبي مع منتخب أنجلترا ثم هزيمة غير مفاجئة أمام منتخب الدولة المنظمة السويد بهدفي مارتان دالين و توماس برولين لتكون البداية الحقيقية لمنتخب الدانمارك الفوز في المباراة الحاسمة الثالثة في المجموعة على منتخب فرنسا بقيادة ايريك كانتونا وجان بيير بابان 2/1 ليصعد منتخب الدانمارك كثاني المجموعة خلف منتخب السويد .

في المجموعة الثانية وضع منتخب هولندا حامل اللقب نفسه كأحد المرشحين بقوة للحفاظ على لقبه بقيادة مهاجمه الشاب دينيس بيركامب بعدما تصدر مجموعته بسهولة متفوقا ألمانيا و منتخب كومنولث الدول المستقلة الذي شارك كبديل لمنتخب الأتحاد السوفيتي و أسكتلندا بينما جاء المنتخب الألماني في المركز الثاني .

في الدور نصف النهائي كانت المواجهة بين أحفاد الفايكنج و الطاحونة الهولندية عنيفة فبعد أن واصل الدانماركيون مفاجاتهم بهدفين هنريك لارسون مقابل هدف لدينيس بيركامب نجح فرانك رايكارد في تسجيل هدف التعادل قبل النهاية ليلجأ الفريقين الى ركلات الترجيح التي تحول بعدها حارس مرمى منتخب الدانمارك الى بطل قومي بعدما نجح في التصدى لركلة ترجيح من نجم بطولة 1988 ماركو فان باستن ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل الى المباراة النهائية ليواجه ألمانيا بملعب جوتنبورج بعدما نجح المنتخب الألماني في تخطى عقبة السويد في الدور نصف النهائي بعد مباراة تألق فيها مهاجم منتخب المانيا كارل هانز ريدل .

في المباراة النهائية فرض المنتخب الدانماركي أيقاعه من بداية المباراة وتفوق بهدف مبكر لجون يانسن وأضاف كيم فيلفورت الهدف الثاني ليصعد نجوم الدانمارك الى قمة الكرة الأوربية في مفاجأة مذهلة ويكمل المدير الفني ريتشارد موللر نيلسن ديكورات مطبخ منزله من مكافأت الفوز بالبطولة .

حقائق :

البطل : الدانمارك

الوصيف : ألمانيا

الدولة المنظمة السويد

الهداف : دينيس بيركامب ( هولندا ) وهنريك لارسون ( الدانمارك ) وكارل هانز ريدل ( المانيا ) و توماس برولين ( السويد ) – 3 أهداف .

فريق البطولة :

بيتر شمايكل ( الدانمارك )

جواكلين أنجلوما ( فرنسا )

لوران بلان ( فرنسا )

أندرياس بريمة ( المانيا )

رود خوليت ( هولندا )

ستيفان أيفينبيرج ( ألمانيا )

توماس هاسلر ( ألمانيا )

بريان لاودروب ( الدانمارك )

دينيس بيركامب ( هولندا )

ماركو فان باستن ( هولندا )

نتائج البطولة :

المجموعة الأولى :

السويد – فرنسا : 1/1

الدانمارك – أنجلترا : 0/0

فرنسا – أنجلترا : 0/0

الدانمارك – السويد : 1/2

الدانمارك – فرنسا : 2/1

السويد – أنجلترا : 2/1

المجموعة الثانية :

ألمانيا الغربية – الأتحاد السوفيتي : 1/1

هولندا – أسكتلندا : 1/0

ألمانيا – أسكتلندا : 2/0

هولندا – الأتحاد السوفيتي : 0/0

أسكتلندا – الأتحاد السوفيتي : 3/0

هولندا – ألمانيا : 3/1

الدور نصف النهائي :

ألمانيا – السويد : 3/2

هولندا- الدانمارك : 0/0 ( 4/5 بركلات الترجيح )

المباراة النهائية :

الدانمارك – ألمانيا : 2/0