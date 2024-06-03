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أحمد كالوشا يعلن توقيعه للزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد كالوشا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أنه وقع بالفعل مع نادي الزمالك في شهر يناير الماضي، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي شئ.

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وتابع كالوشا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أركز في الوقت الحالي مع الفريق، ولا انشغل بأي أمور، وأترك كل شئ لوكيل أعمالي".

وأضاف أحمد كالوشا: "كان كل شئ منتهي مع الزمالك في يناير الماضي وكانت كل شئ في الرتوش النهائية، ولكن لم يكتمل الأمر رغم توقيعي، وقد أرحل في نهاية الموسم بالاتفاق مع النادي".

وقال: "لم أتفاوض مع الأهلي كما تردد، ولدي أهداف خاصة أريد تحقيقها، وهو أن أحقق أرقام مميزة، بالإضافة لتركيزي مع الفريق، لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق مركز متقدم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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