محمد الشناوي يرفض عرضاً مغرياً من القادسية السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفض العرض المقدم من نادي القادسية السعودي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"يرفض حارس مرمى القلعة الحمراء اللعب في الدوري السعودي بعيداً عن كبار الدوري هناك مثل النصر والهلال السعوديين بالإضافة إلى نادي اتحاد جدة مما دفعه لرفض عرض نادي القادسية بعد عرض بعض الوكلاء عليه".

وتابع:"ينتظر محمد الشناوي تجديد عقده مع النادي الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادي في شهر يناير المقبل".