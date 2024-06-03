رئيس سبورتنج : التتويج بكأس مصر لكرة اليد جاء بأقل الامكانيات

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد حسن رئيس نادى سبورتنج عقب فوز الفريق الاول لكرة اليد بالنادى بكأس مصر متفوقا على الزمالك.

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وقال رئيس سبورتنج في تصريحات " للوفد “ الفريق حقق إنجاز كبير بفوزه ببطولة كأس مصر بأقل الامكانيات خاصة وان البطولة تضم فرق كبيرة مثل الاهلى والزمالك وفرق صاعدة مثل البنك الاهلى ” .

وأضاف بأن هناك سابقة رياضية حققها الفريق بعد سفر الكابتن مروان رجب المدير الفنى فى بداية الموسم الى السعودية وتولى الكابتن حلمى المسئولية لم يفقد الفريق قوامه بل تماسك واجتهد حتى حصد بطولة غالية وكبيرة

وأكد أن مجلس الادارة بصدد تكريم الفريق وصرف مكافآت مالية للفوز

وفى سياق متصل قال رئيس نادى سبورتنج هناك إنجاز آخر لابد ان نشير إليه وهو أن فريق الجولف حصل على بطولة الدورى للعام الرابع على الاولى وهو تقدم يضاف الى قائمة إنجازات سبورتنج الرياضية لهذا الموسم