المنتخب الأوليمبي " كامل العدد " استعدادا لوديتي كوت ديفوار

ياسر رشاد - القاهرة - اكتملت صفوف المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بانضمام الثلاثي محمد نديم حارس فاركو وعلى زعزع لاعب فيوتشر ومحمد حمدي لاعب انبي إلى تدريبات اليوم فى ثاني أيام معسكر المنتخب بالقاهرة استعدادا لوديتي كوت ديفوار يومى 7 و11 يونيو الجاري وذلك ضمن برنامج إعداد الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

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وشهدت مران اليوم تدريبات قوية وفقرات فنية متنوعة تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب وتياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وليونياردو مخطط الأحمال ، بينما قاد سيد السويركي مدرب الحراس تدريبات منفردة مع الحراس الثلاثة : حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا ونديم ، وانتهت التدريبات بتقسيمة بين اللاعبين شهدت حماس وجدية وروح عالية من الجميع ..وشهد التدريب الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب برفقة محمود حرب المدير الإداري..وبعد التدريب أدى اللاعبون برنامج استشفائي فى الجيمانيزيوم مع د.صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي ومحمد عبد الحكيم واحمد شوقي المدلكين ، وذلك تحت إشراف د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي .

هذا وضمت قائمة اللاعبين الذين شاركوا فى التدريب كل من:

- حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد سيحا - نديم

- الدفاع: أحمد سيد - كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - - محمد طارق - أحمد عيد - محمد مغربي - عمر فايد - إياد العسقلاني. محمد حمدي

- خط الوسط: محمود صابر - محمد شحاتة - محمود جهاد - أحمد قطة - مصطفى ميسي - أحمد نادر حواش - عمر الساعي - زياد كمال - على زعزع.

- الهجوم: أسامة فيصل - بلال مظهر