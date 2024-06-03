الغندور: الزمالك ليس بحاجة لحراس مرمى في الموسم القادم بشرط

ياسر رشاد - القاهرة - كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن عدم حاجة الفريق الأبيض لحراس مرمى في حال تجديد عقود الثنائي عواد وصبحي.

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وقال الغندور في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "الزمالك ليس بحاجة لحراس مرمى في حال التجديد لعواد وصبحي".

وتابع: "الزمالك يمتلك خارس ناشئ يدعى عمر عبد العزيز سيكون أفضل حارس في مصر وجوميز مقتنع بيه جدًا وطوله 190سم".

وأكمل: "محمد صبحي سينضج بشكل كبير مع الوقت، والحضري كان احتياطي لـ عبد الواحد في 2006، وبدأ الحضري يبقى وحش إفريقيا في سن الـ 34 سنة.

وأردف: "الزمالك بحاجة لـ مدافع يعرف الخروج بالكرة من الخلف وظهيرين ولاعب رقم 6 قوي وجناح ورأس حربة من أجل المنافسة في الموسم القادم".