تفاصيل عرض موناكو لضم محمد عبد المنعم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد فاروق عن تفاصيل مفاوضات نادي موناكو الفرنسي لضم محمد عبدالمنعم مدافع فريق الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل.



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" إن نادي موناكو الفرنسي عرض على النادي الأهلي التعاقد مع محمد عبدالمنعم مقابل 2.5 مليون يورو بخلاف راتب اللاعب ولكن إدارة القلعة الحمراء تحفظت على العرض بشكل نهائي.

وأضاف:" إدارة النادي الأهلي حددت مبلغ ٦ ملايين دولار من أجل الموافقة على رحيل محمد عبد المنعم بشكل نهائي إلى أوروبا ".