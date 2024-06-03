مختار: مباراتي بوركينا وغينيا بيساو عنق زجاجة للمنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق أن مباراتي منتخب مصر أمام منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم المقبلة بمثابة عنق زجاجة للفراعنة.

وقال مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن مباراتي بوركينا وغينيا بيساو الاختبار الحقيقي للمنتخب المصري مع حسام حسن المدير الفني الجديد بعد البرتغالي روي فيتوريا ".



وتابع:"منتخب مصر يعد الأفضل ويستطيع التأهل إلى نهائيات كأس العالم وتخطي عقبة مباراتي بوركينا وغينيا بيساو في تصفيات المونديال ".