أساطير اليورو: بيتر شمايكل الحارس الأمين



ياسر رشاد - القاهرة - يمثل تألق حراس المرمى وقيادتهم لمنتخباتهم أو أنديتهم لمنصات التتويج أمرا أستثنائيا في تاريخ كرة القدم العالمية إلا أن الحارس الدانماركي بيتر شمايكل هو أحد هذه الأستثناءات بعد مشواره الرائع مع منتخب الدانمارك أو ناديه الذي مثله في أغلب مشواره الكروي مانشيستر يونايتد الإنجليزي .

وبالقطع فإن بطولة أمم أوربا 1992 ثمتل ذروة تالق الحارس الكبير مع منتخب الدانمارك الذي قاد منتخب الفايكنج للصعود لمنصة التتويج من الباب الخلفي بعد استدعاء منتخب الدانمارك بدلا من منتخب يوغسلافيا الذي تم استبعاده من المشاركة ليبهر منتخب الدانمارك كل المتابعين وينهي البطولة على منصة التتويج ويشير كل المراقبين الى الدور الكبير الذي لعبه بيتر شمايكل في هذا التتويج التاريخي .

دخل منتخب الدانمارك وهو غير مرشح على الأطلاق وبالفعل نجح بالكاد في أولى مبارياته في التعادل مع منتخب السويد المنظم للبطولة لكنه عاد وحقق مفاجاة كبرى بالتعادل مع انجلترا ثم الفوز على فرنسا ليتأهل للدور نصف النهائي الذي التقي فيه مع منتخب هولندا وهو اللقاء الذي ابدع فيه شمايكل إيما ابدع ونجح في التصدى للهجوم الهولندي المرعب ثم كانت له كلمة الفصل في ركلات الترجيح ليصعد المنتخب الدانماركي للمباراة النهائية ويتغلب على ألمانيا بهدفين وسط تالق غير عادي من شمايكل الذي كان كالسد المنيع ليصعد أحفاد الفايكنج لمنصة التتويج للمرة الأولى والأخيرة حتى الأن .

ويتحدث شمايكل عن المفارقات التي شهدها مشوار منتخب الدانمارك في البطولة قائلا : بعد نهاية الدوري الإنجليزي مبكرا نوعا ما عن باقي الدوريات في أوربا عدت للدانمارك من أجل الراحة ثم الانضمام للمنتخب الذي كان يستعد لأجراء مجموعة من المباريات الودية مع المنتخبات المتأهلة ليورو 1992 . فرغم عدم تأهلنا للنهائيات فإن العديد من المنتخبات طلبت أجراء مواجهات معنا نظرا لقرب الدانمارك من السويد الدولة المنظمة للبطولة .

وأضاف : كنا نستعد لمواجهة منتخب الدول المستقلة عن الأتحاد السوفيتي وخلال التدريب وصلتنا بعض الأنباء عن امكانية استبعاد يوغسلافيا ودخولنا بدلا منها للنهائيات الأوربية وهو ما حدث بالفعل بعد أقل من ساعتين عندما تأكدنا من الأمر وطلب منا أن ندخل البطولة .

ويتحدث شمايكل عن هيكل منتخب الدانمارك قائلا : تكون منتخب الدانمارك من لاعبي فريق بروندبي الى جانب عدد من لاعبي منتخب تحت 21 عاما وقبل البطولة لم نكن كالعادة نتحدث عن امكانية المنافسة فهذا الأمر صعب للغاية في الدانمارك وهذه العقلية غير موجودة لدى اللاعبين في الدانمارك وذلك تعتبر بطولة 1992 مرحلة فاصلة في عمر الكرة بالدانمارك لدرجة أننا كنا نفكر أننا نحلم بعد الفوز بالبطولة . لقد كان أمرا لا يصدق على الأطلاق . لقد كان حلما رائعا وتحقق بشكل اروع .

مشوار بيتر شمايكل مع التألق أستمر بعد الحصول على يورو 1992 بل يمكن اعتباره بدأ بهذا اللقب الكبير فقد أختير أفضل حارس في العالم في عامي 1992 و 1993 و هو أكثر اللاعبين الدنماركيين مشاركة مع منتخب الدنمارك لكرة القدم، حيث لعب 129 مباراة دولية وسجل هدف بالرغم من كونه حارس مرمى، وقد لعب مع منتخب الدنمارك لكرة القدم في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 1988 وكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 1992 وكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 1996 وكأس العالم لكرة القدم 1998 وكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000، وقد أعتزل اللعب دوليا في أبريل 2001، وقد تم أختياره من قبل رويترز كأفضل حارس مرمى في القرن متفوقا على ليف ياشين وجوردون بانكس.

على مستوى الأندية لعب شمايكل لعدة أندية محلية ابرزها بروندبي قبل عام1991 عندما انتقل إلى نادي مانشستر يونايتد، وقد بدأ معهم حقبة مميزة مليئة بالألقاب، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي خمس مرات (1992/1993 و 1993/1994 و 1995/1996 و 1996/1997 و 1998/1999) وفاز بلقب كأس إنجلترا ثلاثة مرات (1994 و 1996 و 1999) وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة في عام 1999، وفاز بلقب كأس السوبر الأوروبي في عام 1991.