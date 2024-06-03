مهاجم قادش الإسباني على رأس اهتمامات الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك مهاجم فنزويلي اسمه داروين ماتشس يلعب في صفوف نادي قادش الإسباني، يتواجد ضمن اهتمامات الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالموسم الجديد.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "إدارة الاسكاوتينج داخل النادي الأهلي برئاسة هاني رمزي، قدم تقرير مميز في اللاعب، وتم عرضه على لجنة الكرة ونال إعجاب الجميع".

وأضاف أمير هشام: "كان هناك تواصل من الأهلي وكيل أعمال اللاعب بالفعل، ولكن العائق حتى الآن هو أنه يبلغ من العمر 31 عامًا، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني، سيكون صاحب القرار".