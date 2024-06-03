حقيقة عودة أحمد الشناوي إلى الزمالك

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة عودة حارس مرمى منتخب مصر ونادي بيراميدز أحمد الشناوي، إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد عاقب الزمالك بحرمانه من القيد بسبب أزمة مستحقات خالد بوطيب والتي تبلغ 2 مليو و400 الف دولار.

ويسعى مجلس الزمالك لإنهاء أزمة إيقاف القيد، ويخطط لإبرام عدة صفقات في الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت التقارير، أن فكرة عودة حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي لـ الزمالك مستبعدة تمامًا، ولن يتم التعاقد معه.

وتابعت أن جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك ن هو الذي طلب تجديد التعاقد مع ثنائي حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحي، وعدم التعاقد مع حراس جدد.

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وأردفت التقارير، أن جوميز مقتنع بالثنائي محمد صبحي ومحمد عواد، لأن لديهما خبرات كبيرة، خاصة وإنهما ينضما لمنتخب مصر دائمًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سيراميكا كليوبترا، يوم الجمعة 14 يونيو، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.