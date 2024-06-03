النصر السعودي يستهدف التعاقد مع لاعب وسط نابولي

يستهدف نادي النصر السعودي، التعاقد مع نجم وسط فريق نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي يسعى للحصول على خدمات الكاميروني أندري زامبو إنجويسا، نجم خط وسط نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وجاء اهتمام نادي النصر السعودي بالتعاقد مع نجم نابولي، بناءً على رغبة من المدير الفني للفريق البرتغالي لويس كاسترو.

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ويجد النصر السعودي منافسة من جانب يوفنتوس، الذي يرغب هو الآخر في ضم أندري زامبو إنجويسا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرفض رئيس نابولي رحيل النجم الكاميروني، انتقاله إلى أي فريق إيطالي، وبالتالي فإن حظوظ النصر في الظفر بخدماته أعلى.

وشارك إنجويسا مع نابولي الإيطالي في الموسم المنصرم خلال 41 مباراة وسجل هدف وحيد وصنع 3 أهداف آخرين.

وكان النصر قد أنهى الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الثاني برصيد 82 نقطة.