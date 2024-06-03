“اتعلم من أحمد حمدي”.. متحدث الزمالك يثير غضب جماهير الاهلي بسبب كهربا

هاجم أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب حديثه عن قائد الفارس الأبيض محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

وكان شيكابالا قد أوضح في تصريحات تليفزيونية، أن إمام عاشور، لاعب الاهلي، طلب الحصول على قميصه في نهائي كأس مصر، وأكد رفضه العودة إلى الزمالك.

ولكن كهربا صرح أن هذا الكلام لم يحدث وهاجم شيكابالا لاعب الزمالك.

وقال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية:” هناك غضب داخل جماهير الزمالك من محمود كهربا لاعب الاهلي، بسبب تصريحاته عن شيكابالا في الفترة الماضية”.

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وتابع:” وقال كهربا إنه عندما سجل في شباك الاهلي كان حزينًا، وأيضًا إنه يرد نيابة عن جميع زملائه، كل هذه الأشياء أثارت غضب جماهير الزمالك، وأطالبه بالتعلم من أحمد حمدي وما صرّح به في الفترة الآخيرة”.

وأنهى حديثه قائلًا:” يجب على كهربا التركزي مع فريقه في الفترة في المقبلة، ورفع مستواه، ومعرفة ما ينقصه، بدلًا من الظهور في الإعلام والحديث عن الجماهير”.