شوبير يكشف يفجر مفاجأة حول العروض الأوروبية لضم محمد عبدالمنعم من الاهلي

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة مدوية حول العروض الأوروبية للتعاقد مع محمد عبدالمنعم مدافع النادي الاهلي، خلال الفترة المقبلة.

وكانت الأيام القليلة الأخيرة، قد شهدت جدلًا واسعًا بسبب نشر محمد عبدالمنعم رسائل توحي باقتراب رحيله عن النادي الاهلي، وهو ما جعل الجماهير تفكر في وجود عروض أوروبية لضمه.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: “محمد عبدالمنعم عقده قليل في النادي الاهلي، ويتبقى له موسمين مع الفريق، والإدارة قررت رفع عقده للفئة الأولى تقديرًا لمستواه مع تمديد التعاقد لمدة عامين إضافيين، وهو ما رفضه اللاعب”.

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وتابع: “محمد عبدالمنعم رفض التمديد، إلا أنه وافق على رفع عقده، وأبلغ الإدارة برغبته في الاحتراف الأوروبي، ولكن في الوقت الحالي اللاعب لا يملك أي عروض أوروبية للرحيل”.

واختتم شوبير: “الاهلي لن يمانع رحيله في حال تلقيه عرض جيد يلبي رغباته”.