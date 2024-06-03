مورينيو يطلب ضم بيلينجهام إلى فنربخشة

طلب جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة التركي، ضم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إلى فريقه.

وكان بيلينجهام قد نجح في التتويج رفقة فريق ريال مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.

وحقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين مقابل لا شيء.

اقرأ أيضًا.. طريق الاهلي.. أبو قير يقصي الاتحاد السكندري من كأس مصر ويتأهل إلى دور الـ16

ويستعد جوزيه مورينيو، لتقديمه مدربًا لفريق فنربخشة التركي، والذي سيشارك الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

بيلينجهام ذهب نحو مورينيو، بعد انتهاء مراسم تتويج الملكي ببطولة دوري أبطال أوروبا، من أجل أن تلتقط والدته صورة تذكارية معه.

وقال بيلينجهام بعد أن احتضن مورينيو بقوة: “أسف لذلك، أمي كانت معجبة بك لسنوات”، ليرد عليه المدرب البرتغالي ضاحكا بقوله: “الأن بإمكانك الانضمام إلى فنربخشة”.