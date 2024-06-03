الزمالك: شيكابالا ليس له مثيل في مصر وينقصه بطولة لمعادلة رقم الخطيب

أكد محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم، ليس له مثيل في مصر، موضحًا أنه ينقصه لقب واحد فقط لمعادلة رقم الخطيب رئيس الاهلي.

وأوضح طارق في تصريحات إذاعية، أن علاقة الاهلي والزمالك تحسنت خلال الفترة الأخيرة، وأصبح هناك علاقة طيبة وحالة احترام متبادل بين الناديين.

وأشار إلى أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، منح شيكابالا حرية اختيار الوقت المناسب لاعتزاله بشكل رسمي.

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وتابع: “شيكابالا يملك موهبة كبيرة لا تتوفر عند كثير من اللاعبين، أصبح نادرًا ما تجد لاعب لديه إمكانيات وقدرات كبيرة، لا يوجد لاعب بجودة شيكابالا”.

واستكمل: “عندما يكون لديك لاعب بقيمة شيكابالا أو عبدالله السعيد، يجب أن تحتفي به، شيكا كان أحد أسباب عودة لقب الكونفدرالية للزمالك بفضل هدفه أمام أرتا سولار”.

واسترسل: ” كم لاعبًا في مصر لديه إمكانيات شيكابالا؟ حتى لو دقائق لعبه أقل، كلمة أسطورة تنبع من تأثيره على الفريق، فهو يتواجد في الزمالك منذ 25 عامًا”.

وأضاف: ” شيكابالا يقترب من 17 بطولة، وأصبح من أكثر اللاعبين حصولًا على البطولات في تاريخ الزمالك، بينما محمود الخطيب رئيس الأهلي وأفضل من لمس الكرة، حصل على 18 بطولة، بفارق بطولة واحدة عنه والخطيب هو أسطورة كبيرة يحترمها الجميع في مصر”.