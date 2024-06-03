الرجاء يفوز على الوداد ويقتنص صدارة الدوري المغربي في الجولة قبل الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز الرجاء البيضاوي على ضيفه الوداد 1/ صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 (قبل الأخيرة) من بطولة الدوري المغربي لكرة القدم.

وسجل آدم النفاتي الهدف الوحيد للرجاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الرجاء رصيده إلى 69 نقطة، ليقتنص صدارة ترتيب المسابقة من الجيش الملكي، الذي اكتفى بالتعادل 2 /2 مع المغرب التطواني، ضمن منافسات الجولة ذاتها اليوم الأحد.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الوداد عند 41 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية، تقدم المغرب التطواني في الدقيقة الأولى عن طريق محمد رضواني، قبل أن يدرك أمين زحزوح التعادل للجيش الملكي في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل رضواني الهدف الثاني له وللمغرب التطواني، فيما أدرك زحزوح التعادل مجددا في الدقيقة 74.

ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 68 نقطة بفارق نقطة خلف الرجاء الذي اقتنص الصدارة، وستكون الجولة 30 والأخيرة الحاسمة لهوية الفائز باللقب من بينهما.

على الجانب الآخر، رفع المغرب التطواني رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع.