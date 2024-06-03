"الثاني تاريخياً".. سبورتنج بطلاً لكأس مصر لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق سبورتنج من تحقيق لقب كأس مصر للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم.

وحسم سبورتنج نتيجة المباراة، التي جمعته مع الزمالك اليوم، بنتيجة 25-27، في اللقاء الذي أقيم على صالة حسن مصطفى في منطقة السادس من أكتوبر.

وانتهى الشوط الأول في اللقاء، بنتيجة 16-14 لصالح سبورتنج، قبل أن ينتهي الشوط الثاني بنتيجة 27-25 لصالح سبورتنج أيضاً، ليتمكن من حسم اللقب لصالحه.

ويعد هذا هو اللقب الثاني لسبورتنج طوال تاريخه في البطولة، حيث سبق له التتويج باللقب في نسخة البطولة عام 2022 على حساب الزمالك أيضاً.

وكان الزمالك تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره البنك الأهلي بنتيجة 28-20 في نصف النهائي، فيما تخطى فريق سبورتنج نظيره سموحة بنتيجة 30-27، في الدور ذاته.

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