"وسط الشغب والغاز المسيل للدموع".. الترجي يهزم الأفريقي ويعزز صدارته للدوري التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تغلب نادي الترجي التونسي على مضيفه نادي الأفريقي بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت بينهما، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من مرحلة التتويج بالدوري التونسي لكرة القدم.

وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية توقفت المباراة في الدقيقة 58 بعد وقوع أحداث عنف بين الجماهير، تدخل على إثرها رجال الأمن لمنع تفاقم الأمور، مع استخدام الغاز المسيل للدموع لتفرقة الجماهير.

وكانت مباراة الفريقين في الدور الأول شهدت أيضا خروجا عن النص من قبل الجماهير.

وخاض الترجي أول مباراة له منذ خسارته أمام الأهلي بهدف دون رد في نهائي دوري أبطال أفريقيا2023-2024.

وتكفل الثنائي البرازيلي يان ساس ورودريجو رودريجيز بتسجيل هدفي الترجي في الدقيقتين الثالثة و26 ورد كينجسلي إيدو بالهدف الوحيد للأفريقي في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الترجي رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة ،وتوقف رصيد الأفريقي عند سبع نقاط في المركز الأخير.