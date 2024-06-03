"غائب منذ 17 عاماً".. جماهير الوصل تحتفل بطريقة مميزة بعد حصد لقب الدوري الإماراتي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير نادي الوصل الإماراتي، على التواجد بكثافة داخل ملعب "آل مكتوم" بالإمارات، للاحتفال بفوز بفريقها ببطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم.

ونجح الوصل في حصد لقب الدوري الإماراتي في الموسم الحالي 2023-2024، ليرفع عدد ألقابه في المسابقة إلى 8 ألقاب.

وتمكن فريق الوصل اليوم من تحقيق الفوز، على حساب نظيره النصر بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 26 بالدوري الإماراتي.

وقامت الجماهير بالاحتفال بطريقة مميزة، خلال المباراة بفوز فريقها باللقب الغائب، منذ عام 2008.

وكان الوصل ضمن التتويج بلقب الدوري الإماراتي، قبل نهاية المسابقة بجولتين، بعد أن حقق الفوز على شباب أهلي دبي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدوري.

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