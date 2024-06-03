وكيل كوناتيه يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

زف الروسي دميتري سيليوك وكيل أعمال المهاجم البوركينابي محمد كوناتيه، بشرى سارة لجماهير الأهلي.

محمد كوناتيه مرشح بقوة للانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم صفوف الفريق عن مصيره وإمكانية التواجد فى القلعة الحمراء.

وقال الروسي فى تصريحات عبر قناة "MBC Masr 2": "كوناتيه انتهى عقده حاليا وأصبح لاعبا حرا، ولديه العديد من العروض المختلفة ولكن حتى الآن لم نتخذ أي قرار نهائي بشأن الخطوة المقبلة".

وأوضح: "هناك عرض من أحد الأندية المصرية بجانب أندية أخرى في دوريات مختلفة، وإذا قرر اللاعب الانتقال إلى الدوري المصري سيكون إلى النادي الأهلي".

وأضاف: "اللاعب يمتلك عروض من أوروبا وقطر والسعودية بجانب مصر، وحاليا يتواجد مع منتخب بلاده، وسيواجه منتخب مصر يوم 6 يونيو المقبل".

واختتم الروسي: "الجميع سيرى كوناتيه على أرض الملعب ضد منتخب مصر، وسيحسم قراره النهائي عقب فترة التوقف الدولي".

الجدير بالذكر أن عدد من التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب محمد كوناتيه من الإنتقال للمارد الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة