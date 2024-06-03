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من هو أفضل مدرب تولى قيادة النادي الأهلي؟.. أفشة يجيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف صانع ألعاب النادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، عن أفضل مدرب تولى تدريب النادي الأهلي.

وقال أفشة في نصريحات عبر قناة "MBC Masr 2": "أنا وصلاح بقينا واحد دلوقتي لأنه (شبهي بعد النيولوك الجديد)".

وأضاف: "أفضل قرار في حياتي الانتقال للأهلي، وكولر أكثر مدرب تطورت تحت قيادته من حيث الجانب الدفاعي".

وواصل: "تكلمت مع كولر أمام الجهاز الفنى واللاعبين، وأخبرته أن كلامه اللي قاله لم ينفذ، ولم يتم إبلاغي بأي عقوبة من الأهلي بعد مباراة مازيمبي".

وأوضح: "محصلش إني أخذت شنطتي ومشيت ولا يجوز أن أقوم بذلك، والنقاش مع المدرب طبيعي في الكرة وعندنا في مصر نعتبرها مشكلة".

وأتم لاعب منتخب مصر: "موسيماني مدرب فنيًا عالي أوي أوي لكنه ركز مع 15 لاعب فقط، ومفيش مدرب دخل الأهلي أفضل من فايلر'.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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