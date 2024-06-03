هل يعود توني كروس من الاعتزال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

طالبت جماهير ريال مدريد الإسباني، المتواجدة في ساحة سيبيليس للاحتفال بفوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، نجم الفريق توني كروس بالاستمرار في صفوف الفريق، والتراجع عن قرار الاعتزال.

وكان كروس أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، عقب نهاية بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا.

وقال كروس رداً على مطالبة الجماهير له بالتراجع عن الاعتزال، قائلاً كلمة "لا"، ليؤكد على عدم تراجعه عن قرار الاعتزال.

وتمكن توني كروس من حصد لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-2024، رفقة فريق ريال مدريد، بعد الفوز على بروسيا دورتموند أمس في نهائي البطولة، بنتيجة هدفين دون مقابل، ليسجل كروس لقائه الأخيرة رفقة الفريق الملكي.

وانضم كروس إلى ريال مدريد الإسباني، في يناير 2014 قادماً من فريق بايرن ميونخ الألماني، مقابل 25 مليون يورو.

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