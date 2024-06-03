أفشة: الناس في مصر تقيمني خطأ وهذا هو السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد محمد مجدى أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أغلبية متابعي الكرة في مصر لا يعرفون في تفاصيل ما يحدث داخل أرض الملعب.

وقال أفشة في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "95 ٪ من متابعي كرة القدم فى مصر، لا يفهمون ما يدور داخل الملعب والحكم بتسجيل هدف أو الصناعة فقط، ولا يفهمون في تفاصيل الملعب".

وأضاف: "اختيار أفضل لاعب فى كل مباراة ببطولة الدوري، كارثي ويكون بالقوة والصوت العالي فقط وليس بالأفضل على أرضية الملعب".

وتابع:"أنا الموسم الحالي ألعب في مركز 8، ولكن العديد من الناس تقيمني على أنني ألعب في مركز 10، وهذا غير صحيح".

واختتم أفشة تصريحات: "سعد سمير قال لي لو خسرنا نهائي أفريقيا هنتمرن أون لاين، والسولية قال لي أتمنى أن أبكي من الفرحة وليس بسبب الحزن.

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