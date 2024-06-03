ملف الخليج 365.. الزمالك يخسر كأس اليد وديربي تونس وقمة المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شهد يوم الأحد عدد من الأحداث الرياضية المهمة بالإضافة إلى منافسات قوية بين الأندية، أبرزها مباراة كأس مصر لكرة اليد، وديري تونس بين الترجي والإفريقي، وديربي آخر بين الرجاء المغربي والوداد.

ونعرض لكم هنا في هذه الروابط تفاصيل هذه الأحداث:

"وسط الشغب والغاز المسيل للدموع".. الترجي يهزم الأفريقي ويعزز صدارته للدوري التونسي

تغلب نادي الترجي التونسي على مضيفه نادي الأفريقي بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت بينهما، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من مرحلة التتويج بالدوري التونسي لكرة القدم.. للتفاصيل اضغط هنا

"الثاني تاريخياً".. سبورتنج بطلاً لكأس مصر لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك

تمكن فريق سبورتنج من تحقيق لقب كأس مصر للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم.. للتفاصيل اضغط هنا

الرجاء يفوز على الوداد ويقتنص صدارة الدوري المغربي في الجولة قبل الأخيرة

فاز الرجاء البيضاوي على ضيفه الوداد 1/ صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 (قبل الأخيرة) من بطولة الدوري المغربي لكرة القدم.. للتفاصيل اضغط هنا

من هو اللاعب السعودي خالد مسعد الذي سيُشارك الأهلي في مباراة اعتزاله؟

أعلن خالد مسعد نجم أهلي جدة والاتحاد السابق، أن النادي الأهلي سيتواجد في حفل اعتزاله.. للتفاصيل اضغط هنا

"بعد الموافقة على تخفيض راتبه".. مودريتش يقترب من تجديد تعاقده مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد، موافقة النجم الكرواتي لوكا مودريتش، على تخفيض راتبه، من أجل تجديد عقده لموسم آخر رفقة ريال مدريد.. للتفاصيل اضغط هنا

"آخرهم دياز ونجم الأهلي بينهم".. نجوم المغرب يسيطرون على البطولات القارية حول العالم

يعتبر الموسم الحالي 2023-2024 موسم استثنائي وتاريخي بالنسبة للكثير من المحترفين في مختلف القارات، والذين تمكنوا من المشاركة في 6 نهائيات قارية حول العالم، ونجحوا في حصد 5 ألقاب منهم.. للتفاصيل اضغط هنا

"كشف موعد الإعلان الرسمي".. فابريزيو رومانو: مبابي وقع على عقود انضمامه لريال مدريد

أعلن الصحفي الإيطالي المتخصص في ملف الانتقالات، فابريزيو رومانو، توقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي على عقود انتقاله لريال مدريد.. للتفاصيل اضغط هنا

خاص ـ رد قاطع من نادي الوكرة على مفاوضات ضم ديانج من الأهلي

ردّ المتحدث الرسمي باسم نادي الوكرة القطري، محمد بن فهد، على الأنباء المتداولة بخصوص طلبهم التعاقد مع المحترف المالي بصفوف الأهلي أليو ديانج... للتفاصيل اضغط هنا

"ذهب من نفسه".. لجنة الحكام تكشف كواليس أزمة حكم مباراة الحرس وسبورتنج في الدورة الرباعية

كشف محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام المصرية، كواليس الأزمة التي دارت بعد إخطار الحكم الدولي نادر قمر الدولة بإدارة مباراة حرس الحدود وسبورتنج في الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري المصري الممتاز، قبل أن يتم تعيين أمين عمر لإدارة المباراة بدلاً منه.. للتفاصيل اضغط هنا

أفشة: أنا أفضل لاعب في مصر.. واتظلمت في نهائي كأس مصر لهذا السبب

يرى محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه أفضل لاعب في مصر خلال الموسم الحالي.. للتفاصيل اضغط هنا