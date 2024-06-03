شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يقترب من خلافة معلول في قيادة الجبهة اليسرى للأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عمر كمال لاعب الأهلي من قيادة الجبهة اليسرى لفريقه بعد استئناف مسابقة الدوري المصري، عقب انتهاء الأجندة الدولية لمنتخب مصر والتي يتخللها خوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.



ويغيب علي معلول بسبب الإصابة بقطع في وتر أكيلس وحاجته لأداء برنامج تأهيلي من 4 إلى 6 شهور.



ويعد عمر كمال أقرب اللاعبين المرشحين لقيادة الجبهة اليسرى بالأهلي، لاسيما وأن اللاعب سبق وشارك في هذا المركز أكثر من مرة آخرها مباراة الاتحاد السكندري وحصل خلالها على جائزة أفضل لاعب في تلك المباراة.



ولم يشارك عمر كمال مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي بسبب عدم قيده إفريقيا، ويكتفي بالمشاركة في البطولات المحلية فقط.