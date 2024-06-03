شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كوفى: مواجهة منتخب مصر ستكون صعبة.. وكوناتيه إضافة قوية لأي فريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد كوفي مدير منتخب بوركينا فاسو ولاعب الزمالك السابق، أن مواجهة منتخب مصر ستكون صعبة ، مشيرا إلى أنه يعلم لاعبي الفراعنة جيداً .

ويواجه منتخب مصر ، بوركينا فاسو فى العاشرة من مساء الخميس المقبل، فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال محمد كوفي في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي ، "لن أنسى الزمالك والمصري، أنا ابن مصر وأحب مصر بشكل كبير جدا وأبي يعتبر مصريا ولم أشعر بالغربة عندما كنت في مصر".

وتابع كوفي: "مواجهة منتخب مصر ستكون صعبة.. مصر أكبر دولة في إفريقيا لديها أفضل لاعبين في العالم، وليس معنى أن منتخب مصر غير المدرب سيكون سيئا.. تريزيجيه أبرز لاعبي منتخب مصر بالنسبة لي وسنأتي للعب كرة القدم والتركيز داخل الملعب فقط رغم صعوبة الأمر بسبب الجماهير".

وأضاف: "حسام حسن أيقونة داخل الملعب وإنسان خارج الملعب وسعيد للغاية بتوليه المهمة الفنية لمنتخب مصر الوطني، وأكثر ما يميز حسام حسن كمدرب أنه محارب ولا يفكر في الخسارة، وكان يُشعرنا بأننا سنخوض معركة قبل كل لقاء".

وواصل: "أعرف لاعبي منتخب مصر ولعبت مع بعضهم مثل أحمد فتوح ومحمد حمدي، ومصطفى محمد أحترم كل لاعبي منتخب مصر" ، مؤكدا " سنأتي للثأر والانتقام من منتخب مصر بعد الخسارة منهم في كأس الأمم الإفريقية في الجابون".

وأردف: "محمد كوناتيه لو انتقل لأي فريق سيكون إضافة كبيرة لكن لا أعرف هل سينتقل للأهلي أو الزمالك لا يمكنني الحديث عن ذلك الأمر"، متابعا"أنا زملكاوي وشجعت الأهلي أمام الترجي من أجل الجماهير، ولن أنسى الجماهير في مصر".