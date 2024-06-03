شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق اختبارات الأهلي للناشئين بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اختبارات الأهلي للناشئين بمحافظات الجمهورية، اليوم الاثنين، وتبدأ فى محافظة الشرقية وتقام بعد ذلك فى محافظات الغربية (6 يونيو) والسويس (9 يونيو) والإسكندرية (12 يونيو).

واختتمت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الاهلى أمس، الأحد، بمحافظة القاهرة، بعدما استمرت لمدة 9 أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.



وشهدت اختبارات الناشئين بالأهلي هذا العام إقبالًا كثيفًا من المتقدمين لخوض الاختبارات والتي اشتملت على مواليد من عام 2008 وحتى عام 2019.



ومن المقرر أن تقام التصفيات النهائية لاختبارات الناشئين بالقاهرة فى شهر يوليو المقبل.



