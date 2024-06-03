أيمن يونس: اللوائح المطاطة سبب أزمة الشحات والشيبي "المخجلة"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن اللوائح المطاطة هي السبب في الأزمات التي نعيشها حاليًا، مشيرًا إلى أن الأهواء تتحكم في بعض الأمور، كما أن البعض يحاول إثارة القضية المثارة حاليًا بين الشحات والشيبي، والبعض يسعى لصناعة (شو)، والأزمة أصبحت مخجلة للرياضة في مصر.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس في تصريحات على قناة etc: "كان من البداية الأفضل تغليظ عقوبة حسين الشحات من اتحاد كرة القدم، لكن الأمور بعد ذلك تفاقمت، وأصبحنا نعيش في أزمات واضحـة بسبب اللوائح والقوانين، والبعض يسعى لإثارة القضية أكثر، ولوائح اتحاد الكرة سبب المشكلة، نحن من صنعنا الأزمة".

وأضاف: "لو كان هناك لوائح قوية كانت ستحكم القضية بشكل حاسم من البداية، نحن نعيش في حالة من الكوميديا بسبب هذه اللوائح، وهناك بعض الأشخاص يجلسون على كراسي لا يستحقونها، والذي يمتلك القدرة على الإدارة فأنه يبتعد عن التواجد في ظل الوضع الحالي الذي أصبح (مهين)، والعمل التطوعي غير موجود في عالم الاحتراف، نريد شخصيات محترفة بعيدًا عن هؤلاء الهواة الذين يتسببون في أزمات للكرة المصرية".

وواصل: "لا نعرف كيف سيتم التخطيط للمستقبل، الكاف وضع تواريخ بطولاته القادمة، ولا نعرف متى سوف ننهي المسابقات المحلية، نحن نعيش الأن في قضية مهينة للجميع والتي تخص الشحات والشيبي، الناس المسئولة عليها أن تصاب بالكسوف والخجل مما يحدث، اللوائح حاليا لا تواكب ما يحدث، بعض ممن يضع القوانين واللوائح لا يعرف شيئا عن كرة القدم".

وزاد: "كرة القدم متنفس للشعب المصري، وكانت هناك حالة سعادة بتتويج القطبين بالبطولات القارية، نريد أن نفرح، وسوف نساند حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وأن يتغلب على أي معوقات، وأن يتم تجميع اللاعبين ويكون هناك تكاتف كبير من أجل تحمل الأعباء الكبيرة".

وأتم: "أتمنى أن تكون الأمور جيدة بين محمد صلاح وحسام حسن، لأن المرحلة المقبلة تتطلب النجاح والابتعاد عن أي أزمات، والمدير الفني سيواجه صعوبات أمام بوركينا فاسو".