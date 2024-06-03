شبانة: تصريحات الزمالك عن رمضان صبحي "فرقعة"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك قريب من إنهاء قضية المغربي خالد بوطيب الذي يمتلك حكما نهائيا بالحصول على أكثر من 2.4 مليون دولار مشيرا إلى أن المجلس الحالي يستحق الإشادة نظير المجهود الذي قام به خلال الفترة الماضية لحل القضايا الشائكة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس في تصريحات على قناة etc: "هناك محاولات لجدولة المستحقات الخاصة بالمغربي بوطيب، وتم تقديم عرض للاعب بدفع مليون دولار".

وأضاف: "الزمالك يجهز لإقامة (متحف) وهو شئ رائع للأندية، أن تحتفظ بالأشياء التاريخية وتقوم بعرضها للجمهور".

وزاد: "متعجب من خسارة الزمالك أمام سبورتنج في نهائي كأس مصر لكرة اليد، هل الزمالك أصبح متاح أن يخسر أي بطولة في العاب الصالات، هذا الأمر صادم لجمهور النادي الأبيض، الذي يساند الفرق الرياضية خلال السنوات الماضية".

وتطرق شبانة للحديث عن تصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن حماية رمضان صبحي وهو بمثابة "فرقعة"، مبديًا دهشته الشديدة من لفظ (الحماية) الذي أطلقه سليمان.

وأكمل: "كيف سيتدخل أحمد سليمان لحماية رمضان صبحي، واعتقد أن التصريح بمثابة (آفيه) من جانب العضو".

واختتم شبانة:"رمضان يواجه أزمة حقيقية في حال فشله خلال لجنة الاستماع بتبرير كيفية فساد العينة وقد يواجه عقوبة كبيرة".

أزمة رمضان صبحي مع المنشطات

وكشف إكرامي الشحات، نجم الأهلي الأسبق، في تصريحات تلفزيونية أمس، مفاجأة بشأن أزمة المنشطات الخاصة باللاعب رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وتابع: "في أحد البرامج من يومين، قيل إن العينة اللي انسحبت من رمضان صبحي، كانت في مباراة قارية في بطولة أفريقيا، الكلام ده مش مظبوط لأن العينة اتسحبت في شهر 8 خلال فترة إعداد نادي بيراميدز وكانت في التمرين وليس في المباراة".

وأضاف: "لو كانت العينة سحبت في مباراة أفريقية كانت المنوط بها هو الاتحاد الأفريقي وليس منظمة المنشطات في مصر".

واختتم: "بعد 7 شهور جاء أن العينة بها تلاعب وغير نمطية، وتقدمت الدوافع في أخر مارس وأول أبريل، والعينتين التي سحبها من رمضان صبحي، في شهر 8 واحدة جاءت سلبية والأخرى غير نمطية والفرق بين تحليل العينتين 45 دقيقة".