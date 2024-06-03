ميدو: أتمنى عودة أحمد نادر السيد للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن رأيه في أحمد نادر السيد، حارس باوك اليوناني، مشيرًا إلى رغبته في عودة اللاعب للزمالك مرة أخرى.

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "أرى أنه من الأفضل أن يعود أحمد نادر السيد للزمالك مرة أخرى، فهو لاعب يمتلك شخصية قوية".

وتابع: "أحمد نادر السيد حارس متميز وله شخصية قوية تميزه، وأتوقع له أن النجاح مع الزمالك في حال عودته للفريق".

وأكمل: "الزمالك يمتلك مدافع قوي، يدعى أحمد رفاعي، لاعب جيد للغاية ويجب على الزمالك أن يقوم بالاهتمام به بشكل كبير صحيًا وبدنيًا".