محمد كوفي: سنثأر وننتقم من منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد محمد كوفي مدير منتخب بوركينا فاسو ولاعب الزمالك سابقا، أن مواجهة مصر ستكون صعبة كونها أكبر دولة في أفريقيا تمتلك أفضل اللاعبين في العالم.

وقال محمد كوفي في تصريحات مدير منتخب بوركينا فاسو في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "لن أنسى الزمالك والمصري، أنا ابن مصر وأحب مصر بشكل كبير جدا وأبي يعتبر مصريا ولم أشعر بالغربة عندما كنت في مصر".

وأضاف: "مواجهة منتخب مصر ستكون صعبة.. مصر أكبر دولة في أفريقيا لديها أفضل لاعبين في العالم، وليس معنى أن منتخب مصر غير المدرب سيكون سيئا.. تريزيجيه أبرز لاعبي منتخب مصر بالنسبة لي وسنأتي للعب كرة القدم والتركيز داخل الملعب فقط رغم صعوبة الأمر بسبب الجماهير".

وواصل: "حسام حسن أيقونة داخل الملعب وإنسان خارج الملعب وسعيد للغاية بتوليه المهمة الفنية لمنتخب مصر الوطني".

وتابع: "أكثر ما يميز حسام حسن كمدرب أنه محارب ولا يفكر في الخسارة كان يُشعرنا بأننا سنخوض معركة، قبل كل لقاء".

وأكمل: "أعرف لاعبي منتخب مصر ولعبت مع بعضهم مثل أحمد فتوح ومحمد حمدي، ومصطفى محمد أحترم كل لاعبي منتخب مصر".

وزاد: "سنأتي للثأر والانتقام من منتخب مصر بعد الخسارة منهم في كأس الأمم الأفريقية في الجابون".

وأردف: "محمد كوناتيه لو انتقل لأي فريق سيكون إضافة كبيرة لكن لا أعرف هل سينتقل للأهلي أو الزمالك لا يمكنني الحديث عن ذلك الأمر، سنصل مصر يوم الثلاثاء".

واختتم محمد كوفي حديثه: "أنا زملكاوي وشجعت الأهلي أمام الترجي من أجل الجماهير لن أنسى الجماهير في مصر، عندما أقابل حسام حسن سوف أقول له بالتوفيق يا عميد أنا مبسوط جدا بك".