مصطفى فتحى على رادار الزمالك والوسيط زيزو

ياسر رشاد - القاهرة - رشخ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مصطفى فتحى نجم الفريق السابق ولاعب بيراميدز الحالى ليكون ضمن اللاعبين الذين يحتاج إلى خدماتهم الموسم المقبل فى حال إنهاء أزمة إيقاف القيد مبديا إعجابه الشديد بأداء اللاعب.

ويلعب أحمد سيد زيزو دور الوسيط مستغلا تواجده مع فتحى فى معسكر المنتخب الوطنى لمعرفة رأيه ومحاوله إقناعه بالضغط على إدارة بيراميدز للموافقه على عودته للقلعه البيضاء.

على صعيد أخر كشف عمرو أدهم عضو مجلس الإداره عن تقديم النادى عرضا جديدا لمحامي اللاعب المغربى خالد بوطيب لإنهاء أزمة مستحقاته الماليه التى تبلغ ٢ مليون و٤٠٠ ألف يورو وتسببت فى إيقاف القيد ويتضمن العرض الجديد حصول اللاعب على مبلغ مليون دولار دفعه واحده على أن يتم تقسيط باقى المبلغ على دفعتين.

وينتظر مجلس الإداره الحصول على مكافآه الفوز ببطولة الكونفدراليه لتسديد مستحقات البرتغالى باتشيكو وكذلك روى أجواش مساعد جيسفالدو فيريرا بهدف إنهاء جميع المشاكل المعلقه التى أوقعت النادى فى أزمة القيد.