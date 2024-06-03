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سبب حل أزمة محمد صلاح وحسام حسن

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ياسر رشاد - القاهرة - أشار الإعلامي أحمد حسام ميدو إلى الأزمة الأخيرة بين محمد صلاح، نجم ، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن العقل هو من  حكم في النهاية".

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "الجميع كان ينتظر اللحظة الأولى لوصول صلاح لمعسكر الفراعنة واستقبال التوأم له للمرة الأولى".

وأكمل: "كنت متأكد من أن العقل هو من سيحكم في النهاية، وسيتم حل الأمور دون تدخل من أي شخص وكان هناك بعض الشوائب بينهما ولكن العقل هو من حكم".

وأردف: "كان هناك بعض الشوائب بين الثنائي وعند التفكير بالعقل ستجد أن كل واحد منهم بيعمل شغله، صلاح لاعب كرة قدم وتعرضنا لكل تلك المواقف، وأنا تعرض لمثل ما تعرض له صلاح مرة واتنين وثلاثة".

وأتم: "عندما نظر صلاح للصورة الكاملة عرف أن الانتقادات التي وجهها له حسام حسن هي بطبيعة عمله كمحلل في أحد القنوات".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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