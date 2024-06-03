شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستهدف التعاقد مع أحمد ياسر ريان فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف الزمالك التعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ورحب اللاعب بشكل مبدئى بالانتقال لصفوف القلعة البيضاء، وينتظر الزمالك تحديد موقفه من حل أزمة إيقاف القيد حتى يفتح ملف التفاوض مع سيراميكا حول ضم أحمد ياسر، وحسم الصفقة بشكل نهائي لصالح القلعة البيضاء.

فى سياق آخر، يكثف مسئولو نادى الزمالك البحث فى الوقت الحالي عن عرض مناسب لإعارة الأوغندي ترافيس موتيابا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل عدم اقتناع الخواجة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني بإمكانيات اللاعب، حيث لم يعتمد جوميز على موتيابا إلا على فترات متباعدة، وهو ما دفع الإدارة للبحث عن عرض لإعارة اللاعب فى الصيف.

وترغب إدارة نادى الزمالك فى التخلص من الأجانب المتواجدين فى الفريق، وهم البنينى سامسون أكينيولا، والسنغالى إبراهيما نداى، والأوغندي ترافيس موتيابا لعدم تقديم المردود المطلوب، بالإضافة إلى تخفيف عبء الرواتب التي تسدد بالعملة الصعبة، حيث تعمل إدارة الزمالك فى الفترة الحالية على إعادة بناء الفريق بالتعاقد مع لاعبين أجانب سوبر يستطيعون خدمة الفريق ومساعدته فى الوصول لمنصات التتويج.

واستقر الزمالك على الإبقاء على التونسيين حمزة المثلوثى وسيف الدين الجزيرى، على أن يتم فتح باب المفاوضات مع الجزيري والمثلوثى لتجديد تعاقدهما الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، فور العودة من معسكر منتخب بلادهم المقام حاليًا.